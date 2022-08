América-MG aproveita chance, vence e frustra estreia de Luan pelo Santos

Já o Coelho tem um compromisso mais cedo, na quinta-feira (18), também contra o Tricolor Paulista, mas pela Copa do Brasil. Jogando em seus domínios, o América busca reverter a derrota por 1 a 0 na partida de ida das quartas de final para conseguir avançar no torneio.

Os visitantes foram para Belo Horizonte sem saber o que era perder com o novo técnico. O Santos vinha de dois empates, contra Fortaleza e Fluminense, e de uma vitória sobre o Botafogo. Agora, o Peixe volta a campo novamente apenas no próximo domingo (21), no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro.

O América-MG recebeu o Santos neste domingo (14), no Independência, e venceu por 1 a 0 a partida válida pela 22ª rodada do Brasileirão, frustrando a estreia de Luan pelo Peixe. Com gol de Pedrinho marcado os 13 minutos do primeiro tempo, o Coelho foi seguro defensivamente ao mesmo tempo que levou perigo em contra-ataques.

Foi bem: Pedrinho

Em um jogo morno e de pouca criatividade, o atacante do América foi o mais perigoso em campo. Incisivo, eram pelos seus pés que passavam as principais jogadas do time da casa. O camisa 29 deu trabalho para os jogadores do peixe com sua velocidade pelas laterais e, além do gol, também teve outras oportunidades.

Foi mal: Madson

O lateral do Peixe deixou a desejar na partida, sem conseguir ser produtivo no ataque e deixando muito espaço em suas subidas. Também foi a partir de um erro dele que a jogada do gol surgiu, quando tentou antecipar um passe no meio de campo e abriu uma avenida na defesa do Santos. O América aproveitou a brecha e conseguiu capitalizar na jogada.

Estreia de Luan

Atuação do América-MG

Em casa, o Coelho conseguiu se defender bem e também sair rápido em contra-ataques perigosos. Foi explorando a velocidade de seus pontas que surgiu o gol e outras principais jogadas ofensivas. O América não deu muito espaço para o adversário criar e terminou com mais finalizações, mesmo com menor posse de bola. Nas principais jogadas do Santos, Cavichioli foi importante para garantir a vitória.

Atuação do Santos

O Peixe teve o controle das ações durante boa parte do jogo, mas encontrou dificuldades para traduzir o domínio da posse em oportunidades de gol. O setor do meio de campo da equipe estava com pouca inspiração e não conseguia ligar o ataque, mesmo com Carlos Sánchez procurando orquestrar a saída de bola. Os comandados de Lisca cederam muitos contra-ataques e não conseguiu recuperar a intensidade após o gol.

Começo com bola na trave





As equipes iniciaram o duelo agitadas, mas com dificuldades na criação. Tanto que as principais oportunidades surgiram em erros dos adversários. No decorrer dos primeiros minutos, o Santos passou a controlar as ações e, após uma roubada de bola na defesa do América, quase abriu o placar.





Marcos Leonardo recebeu na área e finalizou na trave, mas a jogada não valeu porque o bandeirinha sinalizou impedimento. No entanto, as imagens da transmissão mostraram no replay que a posição do artilheiro do Peixe aparentemente era legal. Por isso, caso fosse gol, o VAR provavelmente seria acionado.