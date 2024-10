Andrés Iniesta se aposenta e prepara anúncio de nova etapa no futebol

Andrés Iniesta, 40, publicou nesta segunda-feira (7) um vídeo em que indica sua aposentadoria como jogador. A publicação tem depoimentos de alguns de seus treinadores e a data 8 de outubro de 2024, esta terça, quando serão divulgados os detalhes dos planos para a sequência de sua trajetória, dentro do próprio futebol: "O jogo continua".



O meio-campista construiu boa parte de sua trajetória no Barcelona. Estreou no time principal na temporada 2002/2023 e ganhou quase todos os títulos possíveis, entre eles nove edições do Campeonato Espanhol, quatro da Liga dos Campeões e três do Mundial. Ficou até 2018, quando partiu para cinco anos no Vissel Kobe, do Japão, e um no Emirates Club, dos Emirados Árabes Unidos.

Sem equipe desde o fim da temporada 2023/2024, no meio do ano, o espanhol tinha planos para permanecer jogando e treinou por conta própria por alguns meses até resolver pendurar as chuteiras. Ele se despede dos gramados como um nome histórico também de sua seleção. Ganhou duas edições da Eurocopa e viveu seu grande momento na Copa do Mundo de 2010.



Na decisão, contra a Holanda, o placar do estádio Soccer City, em Joanesburgo, na África do Sul, permaneceu zerado até os 11 minutos do segundo tempo da prorrogação. A partida se encaminhava para a disputa por pênaltis, quando Iniesta recebeu de Cesc Fàbregas na área, bateu de pé direito e fez a Espanha campeã mundial pela primeira vez.



O vídeo em que indica o adeus começa com uma pergunta: "Andrés, o que significa para você o futebol?". Emocionado, ele não consegue responder. Então, além de imagens da carreira, são exibidos depoimentos de Luis Enrique, Lorenzo Serra Ferrer, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Vicente del Bosque e Carlos Naval, cheios de elogios.