Anfitriã Qatar é a primeira seleção eliminada da Copa do Mundo de 2022

Com o empate entre Holanda e Equador, nesta quinta-feira (25), foi confirmada a eliminação da seleção do Qatar, anfitriã da Copa do Mundo de 2022, com uma rodada de antecedência. O país-sede do Mundial perdeu os dois primeiros jogos da fase de grupos e se despediu precocemente do torneio.





No Grupo A, Holanda e Equador, primeiro e segundo colocados respectivamente, chegaram aos quatro pontos, assim não podem mais serem alcançados pelos qatarianos. Senegal, com três, se encontra na terceira posição, e ainda tem chances de classificação para o mata-mata.





A última rodada ocorre na próxima terça-feira (29), com Holanda x Qatar e Senegal x Equador. Os dois jogos ocorrem 12h (horário de Brasília).