Após Depay, Corinthians acerta com meia-atacante peruano André Carrillo

Após acertar a contratação de Memphis Depay , o Corinthians fechou mais uma contratação fora da janela de transferências. O clube tem contrato encaminhado com o meia-atacante peruano André Carrillo, de 33 anos.



O Corinthians prepara contrato até o fim de 2025 com André Carrillo, que rompeu com o Al Qadisiyah, da Arábia Saudita, no dia 1º de setembro.

Carrillo chegará sem custos imediatos aos cofres do clube, uma vez que está livre no mercado. O salário inclui metas por partidas disputadas e conquistas de objetivos.



A equipe alvinegra mantinha conversas com o staff do atleta desde o início da semana, mas tinha concorrência de outros clubes interessados. O ge antecipou a informação e o UOL confirmou.

Agora, a negociação foi acelerada por conta da pressa para a inscrição do jogador no Campeonato Brasileiro, que terá a janela encerrada na próxima segunda-feira (9).



Carrillo é um pedido do técnico Ramón Díaz e do auxiliar Emiliano. Pai e filho trabalharam com o peruano em outro clube saudita, o Al-Hilal.



Carrillo foi formado nas categorias de base do Alianza Lima, do Peru, e faz parte da equipe titular da seleção do país.