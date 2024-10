Após instalar 'aparelhos de Real Madrid', São Paulo mira Reffis de Cotia

O São Paulo inaugurou recentemente o TecFut, um laboratório de última geração com máquinas que apenas Real Madrid (ESP) e Bayern de Munique (ALE) possuem, e agora prepara também uma modernização completa para os Reffis de Cotia.



As conversas estão adiantadas e a previsão é que os aparelhos sejam trocados antes do final do ano. O clube modernizou recentemente o Núcleo de Reabilitação Esportiva Fisioterápica e Fisiológica (Reffis) do profissional, e agora foca na base.

É mais uma adição tecnológica no CT de base do clube, que ganhou um laboratório com máquinas que somente clubes europeus de ponta possuem. Uma delas, uma esteira que chega a até 40km/h, só está presente no Real Madrid (ESP) e no Bayern (ALE).



O foco do laboratório é construir um plano individualizado para os atletas, sobretudo na parte de nutrição. As máquinas adquiridas pelo clube podem medir, por exemplo, o gasto energético em repouso e em atividade para proporcionar o melhor plano para cada jogador.



O núcleo é chefiado pelo nutrólogo Eduardo Rauen, que já trabalha individualmente há anos com jogadores de ponta como Lucas Moura, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. A negociação para trazer o profissional para Cotia durou mais de três meses e sua equipe conta com até 17 pessoas no apoio.



"TecFut é um conceito. Estou muito feliz. No segundo mandato, estamos priorizando a base. Tudo que vem sendo feito tem uma consciência de que a base e a revelação de atletas nesse CT maravilhoso é o futuro da instituição. Esse trabalho está aliado aos analistas de mercado, avaliação de desempenho e a vinda de novos talentos aqui para dentro. Contamos com uma equipe de profissionais e com a tecnologia de ponta", afirma Casares.