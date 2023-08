Após quatro jogos, Londrina EC vence o vice-líder da tabela no Café

Eduardo Souza, o Londrina, enfim, venceu após quatro jogos. Com gols de Gabriel e João Paulo, coincidentemente, ou não, os dois melhores jogadores desse time, o Tubarão bateu o Vitória por 2 a 0, nesta segunda à noite (7), no estádio do Café, e ganha um pouco de fôlego na luta para deixar a zona do rebaixamento da Série B.





Encerrada a 22ª rodada, o time passa a Chapecoense e vai ao 18º lugar, com 19 pontos, a dois do Avaí, o primeiro fora da ZR. A derrota de virada do Tombense (3 a 2) para o Atlético-GO, em Goiânia, também ajuda. Os mineiros seguem em 17º, mas com 20 pontos.

Diferente dos jogos anteriores no Café, dessa vez o Londrina não fez jogo de meio tempo. Foi consistente nas duas etapas, tanto que o Vitória, vice-líder que buscava a primeira colocação, pouco ameaçou de fato o goleiro Neneca. Neneca, por sua vez, que pode ter feito sua última partida pelo LEC nesta Série B, já que está de malas prontas para o Irã, onde atuará por empréstimo.





No primeiro tempo, os dois times levaram perigo apostando em chutes de longa distância, sendo que o Londrina exigiu do goleiro do Leão.





