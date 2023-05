Após três derrotas em cinco jogos, Alexandre Gallo é demitido do Londrina EC

Pesaram contra o técnico, que assumiu o time em meados de março, após ter levado o Cianorte às quartas de final do Campeonato Paranaense, o mau início do LEC nesta Série B, em que perdeu os três jogos como visitante (o último, para o Atlético-GO, com um jogador a mais em 90% do jogo) e a insatisfação de boa parte dos jogadores com seu trabalho.





Em princípio, o gestor Sérgio Malucelli havia deixado para decidir o futuro de Gallo em reunião que teria com o próprio treinador nesta quinta-feira, quando o dirigente deve retornar de Curitiba, mas após avaliação interna antecipou a decisão em telefonema a seu estafe.



Publicidade





Após a derrota para o Atlético-GO em Goiânia, na segunda-feira (8), que derrubou o Tubarão para a zona do rebaixamento (17º, com 4 pontos), a gestão do futebol já vinha estudando nomes para substituir Gallo ao detectar que boa parte dos jogadores vinham relatando dificuldades em assimilar as ideias do treinador. Ricardo Cartalá e Pintado, recentemente demitidos pelo Mirassol e Juventude, respectivamente, surgem como possibilidades por estarem no mercado.





Até que o substituto seja confirmado, o time será dirigido por Edson Vieira, técnico do sub-20, inclusive na partida deste domingo (14), contra a Ponte Preta, no Café, pela 6ª rodada.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.