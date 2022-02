Após um ano sem jogar, Thiago Ribeiro será relacionado no LEC

O atacante Thiago Ribeiro será a grande novidade do Londrina no jogo de quinta-feira (17) contra o União de Francisco Beltrão. O experiente jogador será relacionado pela primeira vez pelo técnico Vinícius Eutrópio e ficará como opção no banco de reservas.



Aos 36 anos, Thiago Ribeiro voltou ao LEC nesta temporada e tenta retomar a carreira. O atacante não joga há mais de ano. Em 2021 esteve na Chapecoense, mas não conseguiu atuar em razão de uma cirurgia no joelho. Em 2018, quando atuou no Londrina pela primeira vez, o jogador também viveu situação semelhante.



Após superar uma depressão e ficar afastado muito tempo dos gramados, Thiago Ribeiro atuou na Série B daquele ano e ajudou o Tubarão a ser o oitavo colocado na competição. Em algumas oportunidades formou o ataque alviceleste ao lado de Dagoberto e Paulinho Moccelin.







Continue lendo na Folha de Londrina.