Apucarana vence na estreia da Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense

A Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense começou no final de semana com cinco partidas. No domingo (5), destaque para o Apucarana Sports, que foi até União da Vitória e venceu o Iguaçu por 2 a 1, com gols de Lopes e Wallace. Luan, de pênalti, descontou para o time da casa.







Em Paranaguá, pela manhã, o Rio Branco ganhou do Paranavaí por 1 a 0. O gol da vitória do Leão da Estradinha foi marcado por Caio Vieira. No estádio ABC, em Foz do Iguaçu, o Foz atropelou o Grêmio Maringá por 7 a 0, com gols de Sandro Rios (2), Flávio Renê (2), Carlos Alberto, Rodriguinho e Kauã Gomes.



No sábado (4), na Ligga Arena, o Paraná Clube venceu o Nacional por 1 a 0, gol do atacante Liliu. A partida, no estádio do Athletico, teve um público total de 36.891 torcedores e uma renda de R$ 1.812.895,00.





Na próxima rodada, o Paraná enfrenta o Apucarana Sports, no Couto Pereira, no sábado (11). Em Campo Largo, o Patriotas venceu o Laranja Mecânica por 2 a 0, com gols de Palácios e Brito.





