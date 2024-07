Argentina e Colômbia fazem a final da Copa América nos EUA

Argentina e Colômbia decidem neste domingo (14) a Copa América. A decisão será disputada no Hard Rock Stadium, em Miami, às 21h (horário de Brasília). Enquanto os argentinos tentam se isolar como os maiores campeões da competição, os colombianos vão atrás de uma conquista que não vem a 23 anos.





Liderada por Lionel Messi, a Argentina tenta repetir 2021, quando foi campeã jogando no Brasil, e chegar ao seu 16º título da competição. Argentina e Uruguai estão empatados como os países como mais títulos: 15 cada um. É a 30ª final dos argentinos.

Por outro lado, a Colômbia só chegou a uma decisão. Em 2001, os colombianos ganharam do México por 1 a 0 na final e conquistaram o único título do país até aqui. James Rodriguez é o grande nome da Colômbia na competição. O meia tem um gol e seis assistências. Foi dele o cruzamento para o gol de Lerma, que decretou a vitória sobre o Uruguai por 1 a 0 na semifinal.





A seleção colombiana empolgou o seu torcedor com o ótimo futebol apresentado nos Estados Unidos. O time foi líder do seu grupo na primeira fase - ficando à frente da seleção brasileira - e tem o melhor ataque do torneio, com 12 gols marcados, em cinco jogos.





A decisão pode marcar o encerramento da passagem de dois craques da seleção argentina. Ángel Di María já anunciou que a partida será a sua despedida com a camisa Albiceleste e Lionel Messi dá também os seus últimos passos na seleção e pode se aposentar, principalmente em caso de mais um título. O camisa 10 jogará em casa, já que é jogador do Inter Miami. O craque marcou o seu primeiro gol na Copa América na vitória por 2 a 0 sobre o Canadá na semifinal.





