Arrascaeta pediu calma antes de sair e vai no sacrifício de novo

Parece um filme repetido no Flamengo: Arrascaeta disputará mais um fim de ano no sacrifício. Desta vez, ele tem um problema no joelho e precisará passar por um procedimento ao término da temporada. Depois de sentir na final contra o Atlético-MG, ele pediu calma a Filipe Luís na substituição e teve breve conversa sobre a saída.





O QUE ACONTECEU





Arrascaeta sentiu o joelho no segundo tempo. Ele sinalizou que estava com dores, correu durante alguns segundos e depois pediu que Filipe Luís segurasse a substituição. "Calma", disse ao ver Alcaraz pronto para entrar. O treinador, porém, manteve a ideia. Depois de aplaudir o uruguaio, eles se cumprimentaram com um toque de mãos e Filipe o puxou para dizer algo. O meia respondeu e o comandante abriu os braços, vendo o atleta ir cabisbaixo para o banco.





Não é desta terça-feira (5) que Arrasca vem com problemas no joelho. Na semifinal contra o Corinthians, por exemplo, ele sentiu na antevéspera da partida e precisou deixar o treino. Fazendo um trabalho especial, voltou no dia seguinte iniciando a atividade separado dos companheiros e se juntando a eles depois. No Maracanã, entrou em campo como titular.





O uruguaio superou vários problemas físicos na temporada. Ele acelerou o retorno algumas vezes para ajudar o Flamengo em jogos importantes e agora convive com essas dores no joelho. Antes, teve lesão na posterior da coxa.





O Flamengo tenta se blindar sobre a situação. O clube quer avaliar e falar sobre o assunto apenas depois da final da Copa do Brasil.





Arrascaeta vem treinando com o grupo. O que o Fla faz é uma dosagem de carga quando necessário, assim como acontece com outros jogadores que apresentam desgastes maiores que outros.





Esses últimos jogos eu tenho usado uma proteção no joelho. Vou ter que fazer uma limpeza no fim da temporada. Estou tentando aguentar, é muito importante estar em campo. Atrapalha, sobrecarrega os demais músculos. É difícil, mas fazemos nosso melhor junto ao departamento médico para estar em campo. Arrascaeta





O Arrasca, desde que eu cheguei, está assim, jogando em pleno sacrifício, suor e sangue pelo Flamengo. Eu admiro muito esse tipo de jogador que tolera a dor e vai para o sacrifício, colocando o Flamengo acima de tudo. Talvez ele precise passar por uma cirurgia e está aí deixando o joelho em campo pelo Flamengo. Provavelmente ele pague o preço daqui uns anos, mas isso para mim é muito louvável. Filipe Luís





Na final da Copa do Brasil no ano passado Arrascaeta também voltou no sacrifício. Ele teve uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda e acelerou o retorno para não desfalcar o Flamengo. Uma pubalgia em 2022 também fez o jogador ser poupado várias vezes visando às decisões da competição nacional mata-mata e da Libertadores.





Nas decisões da Libertadores de 2019 e 2021, o meia também viveu momentos de apreensão, mas nem por isso deixou de ser decisivo. Há três anos, ele teve mais uma lesão muscular e voltou às vésperas da decisão em Montevidéu. Naquela derrota, deu a assistência a Gabigol. Já há cinco anos, o camisa 14 teve uma entorse no joelho esquerdo na semifinal, passou por artroscopia e retornou ainda no jogo de volta contra o Grêmio. Em Lima, deu o passe no primeiro gol de Gabi.





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.