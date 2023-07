Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná lamenta morte do jornalista Gil Rocha

A Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, AERP, lamentou a morte do jornalista Gil Rocha, diretor de jornalismo da CBN Curitiba. Gil Rocha morreu na madrugada deste sábado, aos 63 anos, em Curitiba e deixa um legado de mais 40 de história no rádio e na tv paranaense, destacada na nota de pesar da instituição.







Publicidade

Publicidade

“A AERP, lamenta profundamente o falecimento do jornalista de mais de 40 anos de trajetória no rádio e na televisão do Paraná, Gil Rocha, ocorrido na madrugada deste sábado (01/07), aos 63 anos de idade, em Curitiba. Ele foi internado na quinta-feira e teve uma parada cardíaca enquanto era submetido a um cateterismo e não resistiu.







Gil Rocha ocupava o cargo de diretor de jornalismo na CBN Curitiba, era também comentarista na CNT, no streaming DAZN e na rádio Banda B. Trabalhou por três décadas na RPC, afiliada da Rede Globo, como narrador, comentarista e diretor de esportes na emissora de 1985 a 2018, tendo iniciado sua carreira na TV Coroados, afiliada da Rede Globo em Londrina, e também trabalhado como repórter na rádio Paiquerê.

Publicidade





O velório de Gil Rocha será realizado neste sábado, dia 1º de julho, na Capela Vaticano, sala Ônix, das 7h às 14h30. Às 14h30, haverá uma cerimônia também no Vaticano. Por fim, às 15h, o corpo será levado ao Cemitério Jardim da Paz, onde ocorrerá o sepultamento, previsto para as 16h.





Gil Rocha é de Siqueira Campos, região norte do Paraná, e deixa sua esposa Ana Zimmermann, repórter da RPC, e três filhos: Lucas, João e Pedro. Lucas hoje é também apresentador na Rede Massa, afiliada do SBT no Estado.





Neste momento de dor, enviamos os votos de pesar de toda a família, além dos colegas de trabalho e amigos”.