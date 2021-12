Astro da seleção polonesa, Lewandowiski fica 'chocado' com saída de Paulo Sousa

Principal jogador da seleção da Polônia, o astro Robert Lewandowiski ficou "chocado" e "surpreso" com a decisão do técnico Paulo Sousa de trocar a equipe nacional pelo Flamengo. A informação consta em um comunicado enviado ao site polonês Interia, a assessora de imprensa do atacante Monika Bondarowicz.



"Robert ficou chocado e surpreso com a decisão tomada pelo técnico Paulo Sousa", escreveu ela.



De acordo com informações apuradas pela reportagem, o técnico português ficou incomodado com o vazamento da notícia do acerto. Isso porque ele queria conversar com Lewandowiski, representando todos os atletas, sobre sua decisão de ir pro Flamengo.



Segundo informação do jornalista Mauro Cezar Pereira, colunista do UOL, o Flamengo acertou com Paulo Sousa para treinar o time em 2022.

O clube carioca está muito perto de apresentar o treinador português, que agora tenta se desligar da seleção. O técnico estaria disposto até mesmo a pagar a multa de 300 mil euros (R$ 1,9 milhão) por quebra de contrato com a equipe nacional para fechar com o Flamengo.