Atacante do Londrina EC é vendido para time da elite do Campeonato Português

O Londrina anunciou a venda do atacante Alisson Souza, de 20 anos, ao Estrela Amadora, equipe que disputa a primeira divisão do Campeonato Português. Mas afinal, quem é o jogador?





Alisson nunca chegou a atuar profissionalmente pelo Tubarão e nem mesmo é natural da cidade. Nascido em Salvador, ele iniciou a carreira na base do Fluminense de Feira e passou também pelo Athletico Paranaense antes de chegar ao Bahia. Em fevereiro de 2023, ainda com 17 anos, foi contratado pelo Tricolor de Aço para integrar o time sub-20.





No início de 2024, com a chegada da Squadra Sports, empresa de Guilherme Bellintani, ex-presidente do Bahia, ao comando da gestão do Londrina, Alisson foi um dos nomes escolhidos para reforçar a base, que passava por processo de reformulação. Atuando como ponta, tanto pela direita quanto pela esquerda, disputou o Campeonato Paranaense sub-20 pelo LEC, somando oito partidas e quatro gols. O desempenho chamou a atenção do Atlético-MG, para onde foi emprestado.

Pelo Galo, o atacante disputou 25 partidas pelo sub-20, sendo 14 no Campeonato Brasileiro, cinco na Copa São Paulo de Futebol Júnior e seis no Campeonato Mineiro, marcando quatro gols. Ele ainda foi utilizado em duas oportunidades no time principal, entrando no segundo tempo de jogos do Estadual.





No entanto, o Atlético-MG teve campanha ruim no Brasileiro sub-20 e acabou rebaixado, o que levou o clube a liberar diversos atletas, especialmente os que estavam emprestados. Assim, Alisson retornou ao Londrina, ainda que apenas no papel.

Em julho, a reportagem havia apurado que o atacante não seria aproveitado pelo elenco principal do Tubarão e que já havia sondagens do exterior, o que se confirmou nesta terça-feira (2), com o anúncio oficial do Estrela Amadora.





Antes do acerto, Alisson chegou a negociar com outro clube português, o União Leiria. Ele participou inclusive de um amistoso de pré-temporada da equipe contra o Fenerbahçe, da Turquia, atuando por 30 minutos, mas as partes não chegaram a um acordo.

Os valores da transferência ao Estrela Amadora não foram revelados, mas o Londrina manteve parte dos direitos econômicos do jogador, de olho em uma possível valorização em futuras negociações.





Recentemente, Guilherme Bellintani destacou a abertura do Londrina ao mercado europeu, resultado do processo de profissionalização do departamento de mercado do clube. Além da venda de Alisson Souza para o Estrela Amadora, o Tubarão também negociou o atacante Pablo, que saiu diretamente da disputa da Série C para defender o Nacional da Ilha da Madeira, outro representante da elite do futebol português.





