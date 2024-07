Atacante do Londrina EC não tem lesão e deve estar em campo na segunda-feira

O Londrina terá força máxima para a partida de segunda-feira (29) contra a Ferroviária, em Araraquara. O atacante Henrique não apresentou lesão na coxa e será liberado pelo departamento médico.







O jogador foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória por 2 a 0 sobre o Caxias, em razão de dores na porte posterior da coxa. Após passar por exames de imagem, o diagnóstico foi de apenas cansaço e desgaste muscular.



Henrique foi poupado dos treinos neste início de semana e deve ser liberado para voltar aos trabalhos até sexta-feira (25). Se isso se confirmar, o jogador estará apto a entrar em campo no interior paulista.





O técnico Claudinei Oliveira não tem nenhum outro desfalque e a tendência é repetir a formação que começou o jogo da rodada passada. Londrina e Ferroviária se enfrentam na segunda-feira, às 20h, na Fonte Luminosa, pela 15ª rodada da Série C.





O Tubarão é o sexto, com 23 pontos, enquanto a equipe paulista aparece em quinto, com 28. A Ferroviária é a única equipe invicta do Brasileiro com sete vitórias e sete empates.





