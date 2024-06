Atacante Echaporã integra equipe do Londrina Esporte Clube

O atacante Echaporã é o novo reforço do Londrina Esporte Clube para a temporada de 2024. O jogador de 24 anos chega para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.





Natural da cidade de Echaporã-SP, de onde vem o seu apelido, o atleta iniciou sua carreira na base do Osvaldo Cruz-SP, São Paulo e Figueirense, onde se profissionalizou.

Em 2019, foi negociado com o Atlético Mineiro passando pela base e profissional. Em 2022, foi emprestado para a Ponte Preta, no ano seguinte para o Juventude e em 2024 disputou Campeonato Paraense, Copa do Brasil, Copa Verde e uma partida da Série C pelo Remo.





ECHAPORÃ, atacante

Nome completo: Luís Otávio de Oliveira

Data de nascimento: 17/02/2000 (24 anos)

Cidade que nasceu: Echaporã-SP

Altura: 1,68m

Dominância: Destro

Instagram: @luisotavio_o

Clubes como profissional:





2024: Londrina

2024: Remo

2023: Juventude

2022: Ponte Preta

2022: Atlético Mineiro

2021: Atlético Mineiro

2020: Atlético Mineiro (base)

2019: Figueirense

2018: Figueirense (base)