Atacante recusado pelo Santos na segunda divisão agita mercado da Série A

Lucas Barbosa não se firmou no Santos, mas o empréstimo ao Juventude elevou o meia-atacante a outro patamar.





Lucas esteve em alta no mercado antes de fechar com o Red Bull Bragantino. Ele se destacou pelo Juventude na Série A do Brasileirão.





Sem espaço no Peixe e marcado pela torcida, ele foi emprestado ao Juventude, onde brilhou com sete gols no Campeonato Brasileiro.





O bom desempenho chamou a atenção de várias equipes do Brasil e do exterior. O Menino da Vila escolheu o que entendeu como melhor projeto para 2024.





O Red Bull Bragantino levou a melhor por cerca de R$ 16 milhões. Cruzeiro, Inter e Vasco também procuraram o Santos pelo meia-atacante.





Os clubes entenderam que Lucas tem características raras e enxergaram bom potencial de revenda para a Europa no futuro.





Barbosa tem 1,93 m de altura, mas não é lento. Ser canhoto é outro diferencial.





Os analistas creem que Lucas reúne fundamentos esperados por times europeus: estatura, força física, noção tática, boa capacidade de marcação, finalização de fora da área e cabeceio.





Os representantes do atleta pensaram em colocar o jogador num clube que encaixe com suas características. Um time com jogo aproximado era o objetivo, e o Bragantino se encaixou nesse pré-requisito.