Athletico-PR identifica torcedor que imitou macaco a flamenguistas

Atualização - 08/05, às 17h: O Athletico Paranaense já identificou o torcedor suspeito de atos de racismo. Ele não é Sócio do clube. Todas as informações e imagens estão sendo enviadas às autoridades competentes.

O Club Athletico Paranaense informa que está finalizando a investigação interna e enviará às autoridades competentes todas as imagens e informações sobre o torcedor acusado e suspeito da prática de racismo na partida diante do Flamengo, no último domingo (7).

Além disso, o clube seguirá com os procedimentos internos, através do Compliance. Dessa forma, o suspeito, caso condenado, também pode sofrer punições administrativas, por meio da Câmara de Ética e Disciplina, que vão desde a suspensão à proibição permanente do acesso aos jogos.

O Athletico Paranaense reforça o compromisso de combater todo e qualquer tipo de atitude discriminatória dentro de seu estádio.





Importante reiterar que além de repetidas manifestações sobre o tema, o clube lançou, no último sábado (6), o portal de matchday. Através do matchday.athletico.com.br, que pode ser acessado por meio de QR Code instalado nas cadeiras do estádio, é possível a qualquer torcedor denunciar crimes e condutas inadequadas durante as partidas.