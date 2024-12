Athletico tem fim triste e é rebaixado no ano do centenário

O Athletico Paranaense terminou o ano do centenário de forma melancólica e trágica. O time da Capital acabou rebaixado e terá que disputar a Série B do Brasileiro em 2025 após 12 anos seguidos na Série A.





Precisando vencer a qualquer custo, e dependendo apenas de si, o Furacão entrou em campo desanimado e perdido, não mostrando qualquer poder de reação. O resultado foi uma derrota para o Atlético Mineiro por 1 a 0, na tarde deste domingo (8), na vazia Arena MRV, em Minas Gerais, na derradeira rodada do Brasileirão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em 34 anos será a primeira vez que o Paraná não terá nenhum representante na elite do futebol nacional. “Momento muito difícil. Foram muitos erros. Estamos sofrendo muito, nossos familiares também. Adiamos muitas partidas em que deveríamos estar tranquilos no campeonato. Muita tristeza e pedimos desculpa ao torcedor. É o pior fim de ano de toda minha história (no clube)”, definiu Thiago Heleno em entrevista aos canais Globo.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: