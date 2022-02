Atlético-MG é melhor time do mundo em ranking mensal da IFFHS; Palmeiras é 3º

O Atlético-MG é o melhor time do mundo segundo a IFFHS (Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol, em português). A organização divulgou na terça-feira (8) o ranking mundial de clubes, colocando o clube alvinegro, atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil, na primeira colocação. Até janeiro, o time mineiro estava em segundo lugar.



Este é o primeiro ranking mensal da IFFHS. Até janeiro de 2021, a lista -que teve o Palmeiras como último líder- era divulgada uma vez por ano. O time alviverde, atual campeão da Copa Libertadores da América, caiu para a terceira posição em fevereiro. O Ajax (HOL) completa o pódio, na segunda posição.



Além de Atlético e Palmeiras, Flamengo, na sétima posição, e Athletico-PR, em nono, representam o Brasil na lista. O país é o que tem mais clubes no top 10.



O Chelsea, atual campeão da Liga dos Campeões da Europa e adversário do Palmeiras na final do Mundial de Clubes, é o quarto colocado, seguido de perto pelo Manchester City, que é o quinto. Bayern de Munique (6º), Real Madrid (8º) e PSG (10º) completam o top 10.

