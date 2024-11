Atlético-MG, Palmeiras e Flamengo formam top 3 de penalidades no Brasileiro

O UOL levantou quantas penalidades cada equipe teve a favor, contra e como está o 'saldo' durante o Campeonato Brasileiro 2024.





O Atlético-MG é o time com mais pênaltis a favor durante as 31 rodadas até aqui. O Galo tem 11 penalidades a seu favor, ainda que tenha um jogo a menos -o duelo atrasado contra o Athletico ainda não tem data marcada.





Palmeiras e Flamengo seguem de perto o Atlético-MG. Paulistas e cariocas já tiveram nove pênaltis marcados a favor durante a competição.





A trinca também se destaca no saldo de pênaltis, que consiste na quantidade de penalidades a favor subtraída pelas marcadas contra. O Palmeiras lidera com sete, o Galo vem atrás com quatro, e Flamengo, Vitória, Internacional, Vasco e Cruzeiro aparecem com três.





O Juventude é a equipe das extremidades. O time gaúcho não tem nenhum pênalti marcado a seu favor -igualado ao Criciúma- e tem 10 anotados contra.





O Vasco também está isolado em uma das estatísticas. A equipe carioca é a única que nunca teve um pênalti marcado contra após 31 jogos.





VEJA OS NÚMEROS





Pênaltis a favor

Atlético-MG: 11

Palmeiras: 9

Flamengo: 9

Vitória: 7

Internacional: 7

Botafogo: 6

Atlético-GO: 5

Corinthians: 5

Cruzeiro: 5

Cuiabá: 5

Fortaleza: 4

São Paulo: 4

Bragantino: 3

Vasco: 3

Fluminense: 2

Grêmio: 2

Athletico: 1

Bahia: 1

Criciúma: 0

Juventude: 0





Pênaltis contra

Juventude: 10

Grêmio: 8

Corinthians: 7

Atlético-MG: 6

Atlético-GO: 6

Botafogo: 6

Cuiabá: 6

Criciúma: 5

Fortaleza: 5

Flamengo: 5

Internacional: 5

Vitória: 4

Bahia: 3

São Paulo: 3

Fluminense: 3

Bragantino: 2

Cruzeiro: 2

Palmeiras: 2

Athletico: 1

Vasco: 0





Saldo de pênaltis

Palmeiras: 7

Atlético-MG: 4

Flamengo: 3

Vitória: 3

Internacional: 3

Vasco: 3

Cruzeiro: 3

São Paulo: 1

Bragantino: 1

Athletico: 0

Botafogo: 0

Atlético-GO: -1

Fluminense: -1

Cuiabá: -1

Fortaleza: -1

Corinthians: -2

Bahia: -2

Criciúma: -5

Grêmio: -6

Juventude: -10





Clique aqui. Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde.