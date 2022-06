Avaí consegue empate em um gol com São Paulo no Campeonato Brasileiro

O Avaí conseguiu empate em casa com o São Paulo na noite de sábado (4) pelo Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, a equipe paulista ficou na 6ª posição da competição nacional, com 14 pontos. Com 11, os catarinenses estão na 12ª colocação.

Reinaldo, de pênalti , abriu o placar para os visitantes aos 48 do primeiro tempo.





Calleri teve a chance de ampliar, mas cobrou outro pênalti por cima do travessão aos 5 da etapa complementar.







Aos 21, depois de chute forte de fora da área de Eduardo, o goleiro Jandrei espalmou e Muriqui apareceu na pequena área para fechar o placar.



Na quarta-feira (8), o time catarinense segue para Goiás onde encara o Atlético-GO às 20h30. E o próximo compromisso do Tricolor é no Couto Pereira, na quinta-feira (9), contra o Coritiba, às 20h.