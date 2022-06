Avaí empata com Palmeiras no Campeonato Brasileiro

Avaí e Palmeiras empataram em dois gols na tarde de domingo (26) pelo Campeonato Brasileiro.

Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





Com o resultado, o Verdão segue líder da competição com 29 pontos. A equipe catarinense, com 18, é o 11º colocado.

Continua depois da publicidade





O time da casa abriu o marcador de pênati, aos 50 minutos, com Bissoli. Logo no início da etapa complementar, aos dois minutos, Gustavo Scarpa empatou o jogo e Rony virou aos 20 após receber de Wesley. Jean Pierre empatou mais uma vez em cobrança de falta que fechou o placar.





O próximo compromisso do Alviverde é pelas oitavas de final da Libertadores contra o Cerro Porteño, na casa do adversário, quarta-feira (29) às 19h15.





O Avaí, somente no domingo (29), às 11h, quando recebe o Cuiabá.