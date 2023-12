Barcelona lidera corrida por Estevão, mas Palmeiras não tem pressa para vender

O Barcelona é o favorito para fechar a contratação de Estevão, meia-atacante de 16 anos que é a estrela do Palmeiras no time que disputará a Copinha. No entanto, o Alviverde não tem pressa para vendê-lo.







O Alviverde quer acompanhar o desempenho do jogador como protagonista na Copinha. A expectativa é que ele se desenvolva ainda mais durante 2024 para ajudar o elenco principal e o técnico Abel Ferreira.





O Barcelona lidera a corrida pela contratação da joia. Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea e PSG foram outros clubes que sondaram o Palmeiras pelo atleta.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o empresário de Estevão se reunirá com o Barcelona na semana que vem. André Cury -mesmo empresário que fechou a venda de Vitor Roque ao Barça- aproveitaria sua viagem para a apresentação do ex-Athletico-PR para tratar sobre a negociação de Estevão.





Estevão quer o Barcelona. Em outubro, o jovem deu entrevista ao Mundo Deportivo e revelou qual é o seu maior sonho: "Jogar no Barcelona, que é um dos melhores clubes do mundo. Nasci vendo Neymar, Messi e Suárez no Barcelona e é esse o sonho que tenho".

A multa rescisória de Estevão é de 60 milhões de euros (cerca de R$ 321 milhões na cotação atual). O Barça ainda atravessa problemas financeiros, e o bom relacionamento com André Cury é a 'carta na manga' para diminuir o valor da contratação -como foi com a negociação de Vitor Roque.





Mesmo que seja vendido, Estevão terá de permanecer no Brasil até a janela de julho de 2025, quando terá os 18 anos necessários para completar uma transferência internacional.

O jovem atuou até o momento em apenas uma partida como profissional.





"Próximo gênio do futebol brasileiro"

Estevão se destacou no Mundial sub-17 com a seleção brasileira. Apesar da eliminação para a Argentina, nas quartas de final da competição, ele teve ótimo desempenho: três gols e três assistências em cinco jogos.

O jornal Marca, da Espanha, não poupou elogios ao atleta durante o Mundial sub-17. "Estevão Willian Almeida de Oliveira Gonçalves já se tornou um dos maiores nomes do Mundial Sub-17. A Seleção de Phelipe Leal, que perdeu na estreia para o Irã (2-3), não brilha muito pelo seu jogo, mas, felizmente, tem o grande 'Fenômeno' que surge depois de Vinicius, Rodrygo e Endrick: Estevão Willian".





O jornal As também exaltou o jovem: "Estêvão, mais conhecido como 'Messinho', liderou a Canarinho na vitória por 9 a 0 sobre a Nova Caledônia. O jovem palmeirense marcou um golaço e distribuiu três assistências. Ele é considerado a próxima grande estrela brasileira a ir para a Europa depois de Endrick, que já foi convocado para a seleção principal".