Barcelona terá Spotify como patrocinador, e Camp Nou mudará até de nome

O Spotify e o Barcelona anunciaram nesta terça-feira (15) que a plataforma de streaming será a principal patrocinadora do time catalão, substituindo a Rakuten, a partir de julho de 2022.

Assim, o nome do patrocinador aparecerá à frente das camisas dos times feminino e masculino do Barcelona, além dos uniformes de treino. A parceria também prevê a mudança de nome do estádio Camp Nou para Spotify Camp Nou a partir de 2025.

O Spotify usará a parceria para destacar artistas de todo o mundo. Isso reunirá os mundos da música e do futebol, dando um palco global aos jogadores e artistas no Spotify Camp Nou.





"Trata-se de conectar fãs com artistas de todos os tipos - jogadores e artistas, música e esportes. Os fãs do Barcelona e os amantes de áudio no Spotify se unirão para formar uma comunidade massiva e globalmente conectada, unindo os mundos da música e do futebol. A visão da parceria é criar uma nova plataforma para ajudar os artistas a interagir com a comunidade global de fãs do Barcelona", disse o diretor de negócios Freemium do Spotify, Alex Norström, em entrevista ao site da plataforma.





A parceria ainda está sujeita à aprovação da Assembleia de Membros do Barcelona, programada para abril.