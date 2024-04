Base no São Paulo, multicampeão no Flamengo: por onde anda Rodrigo Caio?

Cria das categorias de base do São Paulo e multicampeão no Flamengo , Rodrigo Caio se tornou um nome comum na história recente dos dois clubes que se enfrentam nesta quarta (17), 21h30, no Maracanã, pelo Brasileiro. Mas por onde anda o zagueiro?

CADÊ O RODRIGO CAIO?



Houve procura de clubes desde a saída do Flamengo, mas nada que agradasse. Rodrigo está tentando aproveitar ao máximo o tempo com a família. O retorno à carreira vai acontecer caso surja algo interessante.

O zagueiro está treinando de forma individual com uma equipe multidisciplinar. Ele faz trabalhos com acompanhamento de um preparador físico, nutricionista e fisioterapeuta.

Rodrigo Caio está sem clube desde a saída do Rubro-Negro. Ele se despediu da Gávea em dezembro do ano passado, ao fim do contrato.

IDENTIFICAÇÃO COM SÃO PAULO E FLA







Rodrigo Caio foi criado nas categorias de base do São Paulo. Ele estreou no elenco profissional em 2011, com 17 anos.

Pelo Tricolor, foi campeão da Copa Sul-Americana de 2012. Ele deixou o clube em dezembro de 2018, após mais de uma década, para concretizar o acerto com o Flamengo.



O Rubro-Negro desembolsou 5 milhões de euros (R$ 22,2 milhões à época). Os cariocas adquiriram 45% dos direitos, com um bônus de possibilidade de adquirir outros 30% por mais 2 milhões de euros (R$ 8,8 milhões na cotação daquele período) - o que foi concretizado posteriormente.



No Flamengo, Rodrigo Caio fez parte de uma geração que marcou história. Ele integrou o elenco campeão da Libertadores de 2019 e 2022, do Brasileiro de 2019 e 2020, da Copa do Brasil de 2022, da Recopa Sul-Americana 2020, da Supercopa do Brasil: 2020 e 2021 e do Carioca de 2019, 2020 e 2021.



O zagueiro também defendeu a seleção brasileira. Ele foi campeão dos Jogos Olímpicos de 2016, o primeiro título do país na competição.