Benefícios de Endrick ao Palmeiras: veja vantagens técnicas e financeiras

Os torcedores do Palmeiras estão em contagem regressiva para se despedir de Endrick , que irá se apresentar ao Real Madrid no segundo semestre. O garoto de apenas 17 anos somou gols, títulos e deixou sua marca no clube -incluindo os aspectos financeiros e técnicos.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade