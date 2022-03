Bola de Ouro muda critérios, e Copa do Mundo só vai contar para 2023

O jornal francês "L'Équipe", responsável ao lado da revista France Football pela "Bola de Ouro", que premia anualmente o melhor jogador do mundo -Messi foi o vencedor em 2021-, anunciou quatro mudanças importantes nos critérios para a entrega do troféu. Com as novidades, o desempenho na Copa do Mundo do Qatar, em dezembro, só será levado em conta para a avaliação em 2023. Continua depois da publicidade PUBLICIDADE

A partir de 2022, o tempo de avaliação, os responsáveis pelas indicações e pelos votos, e os critérios que definem a escolha de um jogador passarão por alterações para seguir as novas regras, que têm a clareza como principal objetivo.



1 - Temporada no lugar do ano





A primeira mudança tem a ver com o tempo para avaliação. Antes, o ano era levado em conta. Agora, a temporada europeia (que se encerra 31 de julho, com a Eurocopa Feminina) será a janela de análise dos atletas.

Assim, a Copa do Mundo de 2022, que será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro, só valerá para a eleição da Bola de Ouro de 2023.



2 - Variedade nas indicações





A segunda mudança importante está na elaboração da lista de indicados. Além dos jornalistas do "L'Équipe" e da "France Football", a partir de 2022, também participarão da elaboração da lista o ex atacante Didier Drogba, embaixador do prêmio, e os jornalistas de outras publicações que mais se aproximaram de acertar o resultado final.

Assim, em 2022, Truong Anh Ngoc, do Vietnã, Gordon Watson, da Nova Zel ndia e Karolina Hlavackova também participarão da elaboração da lista de indicados, que conta com 30 candidatos ao prêmio masculino, vinte para o feminino e dez para os Troféus Yashin e Kopa (goleiro e atleta jovem).



3 - Restrição nos votos





Até última edição, representantes de 170 países votavam na lista de candidatos. Entendendo que "países sem cultura futebolística e com pouco acesso a imagens das principais competições pode enfraquecer o juri", o L'Équipe anunciou que apenas representantes das 100 melhores seleções no ranking da Fifa poderão votar. Entre as mulheres, apenas representantes das 50 melhores seleções.





4 - Novos critérios





Argumentando que "A Bola de Ouro é um prêmio individual", o L'Équipe propôs os novos critérios para a votação. Em primeiro lugar, deve ser levado em conta o desempenho individual e caráter decisivo e impactante dos candidatos para suas equipes.

O rendimento coletivo e os números da equipe durante a temporada devem ser levados em conta como o segundo critério mais importante. Por fim, os eleitores devem se atentar ao comportamento do jogador em campo, no sentido do jogo limpo.



Vencedores em 2021