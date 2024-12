Botafogo amplia ano glorioso com título do Campeonato Brasileiro

"É", mesmo, "tempo de Botafogo". A frase que virou o mantra dos torcedores alvinegros nesta temporada teve seu significado ampliado com o título do Campeonato Brasileiro, assegurado na tarde deste domingo (8). O triunfo foi obtido apenas oito dias após a conquista da Copa Libertadores, no que se tornou uma contínua festa preta e branca.





No fim de semana anterior, a glória chegou em dramática vitória sobre o Atlético Mineiro, em Buenos Aires, por 3 a 1, placar fechado nos acréscimos e que não ilustra bem o sofrimento que foi atuar com um jogador a menos desde o primeiro minuto no estádio Monumental de Núñez. Desta vez, a jornada foi mais tranquila.





O Botafogo venceu o São Paulo, 2 a 1, no Engenhão, no Rio de Janeiro, chegando aos 79 pontos. Dessa forma, nem mesmo se vencesse o Fluminense, o vice-líder -agora vice-campeão- Palmeiras poderia tirar o título da equipe carioca. Em casa, a equipe alviverde acabou derrotada pelo Fluminense, por 1 a 0.





Foi um triunfo saboroso para o time de General Severiano, que teve a taça na mão na temporada passada e a entregou ao Palmeiras, que chegou a estar 13 pontos atrás. O roteiro quase se repetiu neste ano, com três tropeços seguidos e a perda da liderança para o próprio Palmeiras, na 35ª rodada. Na 36ª, porém, a formação alvinegra derrotou a alviverde por 3 a 1, fora de casa, e retomou a ponta antes de confirmá-la nas duas jornadas derradeiras.





O título renderá R$ 48,1 milhões em prêmios. Um valor que se soma aos US$ 33,34 milhões (R$ 202 milhões) obtidos na Libertadores e ajuda na questionada operação financeira do clube, apesar dos aportes do homem que comprou sua SAF (Sociedade Anônima do Futebol), o bilionário norte-americano John Textor.





O futebol do Botafogo arrecadou R$ 322 milhões em 2023 e teve um custo de R$ 444 milhões. Turbinada pelos prêmios, as receitas crescerão no exercício de 2024 -a Eagle Football Holdings, que controla a administração, prevê R$ 540 milhões-, porém também houve investimentos altíssimos: só as compras dos atacantes Luiz Henrique e Almada totalizaram quase R$ 150 milhões.





Os objetivos esportivos, não há dúvida, foram alcançados. Até superaram as expectativas, com um feito raro: a conquista, no mesmo ano, do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. No formato atual das competições, só o Flamengo tinha conseguido isso, em 2019 -o Santos de Pelé, bicampeão sul-americano em 1962 e 1963, faturou também nesses anos a Taça Brasil, equiparada ao Brasileiro em 2010, em canetada da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).





Na jornada que definiu o Nacional da atual temporada, o time de Artur Jorge demorou para deslanchar no jogo contra o São Paulo. Durante boa parte do primeiro tempo, as duas equipes tiveram um ritmo lento, que pouco oferecia perigo aos dois goleiros.





Enquanto isso, no Allianz Parque, Palmeiras e Fluminense travavam um confronto mais acirrado, ambos com boas chances de gol. E foi na capital paulista que a rede balançou pela primeira vez. Aos 37 minutos, Kevin Serna abriu o placar para o time carioca.





Segundos depois, quando a torcida botafoguense ainda festejava o fato de o Palmeiras sair atrás, foi a vez do próprio Botafogo abrir o placar, com Savarino.





Com o placar parcial em São Paulo e no Rio de Janeiro, seria necessário, no mínimo, mais quatro gols para mudar cenário do campeão. A conta era simples: o Palmeiras precisava virar seu jogo e torcer para o time da estrela solitária sofrer a virada da equipe são-paulina.





O segundo tempo dos dois jogos foram ainda mais tensos. No Engenhão, o São Paulo chegou ao empate com William. Na capital paulista, o Palmeiras também balançou a rede, mas teve o gol de Vanderlan anulado por impedimento.





Depois disso, porém, o time de Abel Ferreira não conseguiu mais ter o mesmo ímpeto para buscar o empate novamente -muito menos a virada.





Já o Botafogo, mais tranquilo, conseguiu chegar ao segundo já nos minutos finais, com Gregore, e coroou sua conquista com uma vitória.





O atribulado ano alvinegro não acabou. A equipe iniciará já na quarta-feira (11) sua participação na Copa Intercontinental, o antigo Mundial, no Qatar, em duelo com o Pachuca, do México. Se vencer, enfrentará no sábado (14) o Al Ahly, do Egito, pelo direito de brigar pelo troféu com o Real Madrid, da Espanha, na quarta seguinte (18).





FICHA TÉCNICA





Botafogo 2 x 1 São Paulo





Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Hora: 8/12/2024, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa-RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Fabrício Vilarinho da Silva (Fifa-GO)

Cartões amarelos:

Gols: Savarino, 36'/1ºT (1-0); William Gomes, 17'/2ºT (1-1); Gregore, 47'/2ºT (2-1)





Botafogo: John; Mateo Ponte, Adryelson, Marçal e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas (Allan); Luiz Henrique (Rafael), Savarino (Matheus Martins) e Almada (Tchê Tchê); Igor Jesus (Tiquinho Soares). Técnico: Artur Jorge.





São Paulo: Jandrei, Igor Vinicius (Michel Araújo), Ruan, Alan Franco, Sabino e Patryck; Marcos Antônio (Rodriguinho), Santi Longo e Rodrigo Nestor; André Silva (João Moreira) e William Gomes. Técnico: Luís Zubeldía.