Botafogo salta, Palmeiras tomba e Corinthians respira no Campeonato Brasileiro

A vitória sobre o Vasco alavancou ainda mais as chances do Botafogo de faturar o Campeonato Brasileiro de 2024 e complicou de vez o Palmeiras, enquanto o Corinthians reagiu e diminuiu o risco do rebaixamento. O levantamento é do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).





PARTIU TÍTULO?





O time de Artur Jorge iniciou a terça-feira (5) com 73,3% de chances de sagrar-se campeão brasileiro depois de 29 anos. Antes da derrota do Palmeiras para o Corinthians, no dia anterior, este índice era de 67%.





O número saltou para 85,3% após o 3 a 0 aplicado no rival Vasco. O duelo em questão colocou o Botafogo com 67 pontos, com seis de vantagem na ponta da tabela.





A situação do Palmeiras, por outro lado, azedou ainda mais. O time de Abel Ferreira estacionou nos 61 pontos ao perder o dérbi em Itaquera.





O alviverde chegou para a 32ª rodada com 27,8% de chances de título e viu a porcentagem em queda livre após a derrota.





Com a vitória do Botafogo, as chances do Palmeiras despencara para 10,6% -e pode cair ainda mais se o Flamengo, que joga nesta quarta (6), vencer o Cruzeiro em Belo Horizonte.





VEJA CHANCES ATUALIZADAS DE TÍTULO





Botafogo: 85,3% (era de 67% no início da rodada)

Palmeiras: 10,6% (era de 27,8%)

Fortaleza: 3,6% (era de 2,8%)

*Flamengo: 0,25% (era de 1%)

Internacional: 0,22% (era de 0,7%)

São Paulo: 0,1% (era de 0,07%)

*ainda joga na rodada





E O REBAIXAMENTO?





A derrota do Criciúma para o Inter ajudou os times que brigam na outra ponta da tabela: Vitória, Corinthians, Fluminense, Red Bull Bragantino, Athletico-PR e Juventude -já Cuiabá e Atlético-GO completam as últimas colocações, mas estão bem perto da queda.





O Corinthians chegou para o dérbi com 25,2% de probabilidade de ser rebaixado. A vitória sobre o rival fez o número despencar para 6,9%.





Com o tropeço dos catarinenses, o alvinegro tem agora 6,5% de risco de cair. O time de Ramón Díaz soma 38 pontos, enquanto o Athletico, que abre o Z4, tem 34.





- *Atlético-GO: 99,93% (era de 99,96% no início da rodada)

- Cuiabá: 98,1% (era de 97%)

- Juventude: 61,8% (era de 44%)

- Red Bull Bragantino: 43,1% (era de 39,2%)

- Athletico-PR: 39,5% (era de 28,3%)

- Criciúma: 22,1% (era de 16,2%)

- Fluminense: 15,1% (era de 15,4%)

- Vitória: 9,7% (era de 28,8%)

- Corinthians: 6,5% (era de 25,2%)

- Grêmio: 3,7% (era de 5,4%)

- *Atlético-MG: 0,37% (era de 0,44%)

- Vasco: 0,042% (era de 0,026%)

- *Cruzeiro: 0,010% (era de 0,017%)

*Ainda jogam na rodada





PARTIDAS RESTANTES DA 32ª RODADA





Cruzeiro x Flamengo

Atlético-GO x Atlético-MG





