Brasil empata com Finlândia e se despede do Torneio da França sem vitória

A seleção brasileira feminina repetiu nesta terça-feira (22) seu fraco desempenho ofensivo das partidas anteriores e empatou em 0 a 0 com a Finlândia.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

A partida foi válida pela terceira e última rodada do Torneio da França, em Caen. O Brasil entrou em campo já sem chances de título.



Apesar de dominar o jogo pelos 90 minutos, a equipe criou pouco e finalizou pior ainda. Após três jogos, o Brasil se despediu da competição com apenas dois gols marcados. Ambos de Marta, em cobranças de pênaltis.



Antes da igualdade com a Finlândia, o time comandado pela sueca Pia Sundhage havia empatado com a Holanda (1 a 1) e perdido para a França (2 a 1). Foi uma campanha bem parecida com a participação brasileira anterior em 2020.

Continua depois da publicidade



Há dois anos, o Brasil também anotou apenas duas vezes.



O saldo do confronto desta terça-feira foi também a preocupação com a meia Duda. Ela deixou a partida durante o primeiro tempo, após trombar com uma adversária. O médico da seleção, Nemi Sabeh, disse que ela sofreu um trauma em músculo na região do abdome e foi levada para exames em um hospital de Caen.