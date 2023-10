Brasil encara Uruguai em Montevidéu para tentar retomar vitórias

A seleção brasileira do técnico Fernando Diniz enfrenta o Uruguai, a partir das 21h (horário de Brasília) nesta terça-feira (17) no estádio Centenário, em Montevidéu, no que pode ser considerado o maior desafio até aqui nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.





Depois de vencer a Bolívia (por 5 a 1 na estreia) e a seleção peruana (por 1 a 0), a equipe canarinho empatou com a Venezuela (em 1 a 1) em partida na última quinta-feira (12) em plena arena Pantanal, em Cuiabá, com uma atuação muito ruim. Com isto, o Brasil caiu para a segunda posição da classificação com sete pontos, dois a menos do que a líder Argentina.

Diante de um Uruguai renovado (comandada pelo inventivo técnico Marcelo Bielsa que não aposta mais nos experientes atacantes Edinson Cavani e Luis Suarez), Diniz deve promover mudanças na equipe titular que lhe permitam buscar a vitória mesmo atuando fora de casa diante de um forte adversário.





A primeira troca será feita por necessidade, com a entrada do lateral Yan Couto no lugar do lesionado Danilo. Guilherme Arana dá lugar a Carlos Augusto, enquanto Richarlison perde a vaga para Gabriel Jesus. Com isso, o Brasil deve entrar em campo com: Ederson; Yan Couto, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Rodrygo, Vinícius Júnior e Gabriel Jesus.

Mesmo com as mudanças, o treinador não espera facilidades em Montevidéu: “Espero um jogo muito difícil, com as duas equipes procurando o protagonismo. Acho que tem as características do [Marcelo] Bielsa, que todos conhecem. A minha também é. Então, teremos um jogo muito disputado”.





Uruguai renovado





Assim como o Brasil, após a disputa da Copa do Mundo do Catar, a seleção do Uruguai apostou em uma mudança de comando. Se, no Brasil, Tite foi sucedido por Diniz, e quem sabe pelo italiano Carlo Ancelotti, no Uruguai, Marcelo Bielsa foi o escolhido para entrar no lugar de Diego Alonso, que foi para o comando do Sevilla (Espanha).





No entanto, as mudanças na Celeste Olímpica não se restringiram ao comando técnico da equipe, mas também dentro das quatro linhas. A dupla de experientes atacantes Edinson Cavani e Luis Suarez ainda não foi convocada para as Eliminatórias. No lugar deles a aposta tem sido no jovem Darwin Núñez, que defende o Liverpool (Inglaterra). Nesse novo Uruguai, o meia-atacante Agustín Canobbio, do Athletico-PR, e o volante Federico Valverde, do Real Madrid (Espanha), ocupam posições de destaque.