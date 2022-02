Brasil enfrenta o Paraguai para encerrar sequência sem vitórias

A seleção brasileira volta a campo nesta terça-feira (1º) para enfrentar o Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Qatar. A partida acontece no Mineirão, em Belo Horizonte, às 21h30. Globo e SporTV transmitem a partida.



Mesmo já classificado para o Mundial, o time de Tite tentará evitar uma marca negativa: a de três jogos consecutivos sem vencer.



Antes com 100% de aproveitamento nas Eliminatórias, o Brasil vem de dois empates seguidos: contra a Argentina (sem gols), em San Juan, e por 1 a 1 contra o Equador, em Quito.



A última vez que a equipe ficou três jogos sem vencer foi em 2019, também com Tite e logo após o título da Copa América daquele ano.

Naquela oportunidade, depois de vencer o Peru por 3 a 1 na final do torneio, no Maracanã, emendou uma sequência de cinco jogos sem vitórias.



Começou com um empate por 2 a 2 contra a Colômbia e uma derrota para o mesmo Peru, ambos em amistosos disputados no mês de setembro.



Em outubro, empatou com a Nigéria e Senegal, ambos por 1 a 1. Em novembro, perdeu para a Argentina por 1 a 0, até encerrar a sequência vencendo a Coreia do Sul por 3 a 0.



A curiosidade é que nenhum desses seis duelos foi disputado na casa de algum dos países envolvidos.



Contra Colômbia e Peru, por exemplo, o Brasil entrou em campo nos Estados Unidos, primeiro no Hard Rock Stadium (em Miami) e depois no Memorial Coliseum (Los Angeles), ambos acostumados a receber partidas de futebol americano.



Depois, o time de Tite viajou a Singapura, onde encarou Senegal e Nigéria no estádio Nacional.



A derrota para a Argentina foi no Estádio Rei Saud, em Riad, na Arábia Saudita. A série negativa terminou nos Emirados Árabes, em amistoso contra a Coreia do Sul.



Nesta terça-feira, diante do Paraguai, a seleção brasileira vai jogar no Mineirão. Apesar dos dois jogos seguidos sem vitória, Tite deve promover diversas mudanças na equipe que levará a campo, além de sofrer com alguns desfalques.



Éder Militão e Emerson Royal estão suspensos. Alex Sandro não poderá jogar porque seu teste para coronavírus teve resultado positivo.



No meio de campo, Lucas Paquetá, que estava suspenso na última partida, voltou a treinar entre os titulares. Mas em vez de roubar a vaga de Philippe Coutinho, substituiu o volante Fred. No gol, Ederson deve iniciar o confronto no lugar de Alisson.





Estádio: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Horário: 21h30 (de Brasília) desta terça-feira (1º)

Transmissão: TV Globo e SporTV