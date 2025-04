Brasil faz alterações no elenco e se prepara para enfrentar Argentina pelas Eliminatórias

Apesar de vir de uma vitória de 2 a 1 sobre a Colômbia na última rodada da competição, o técnico Dorival Júnior já informou que fará seis mudanças (duas por opção e quatro por necessidade) na formação titular para medir forças com os hermanos: “Temos quatro mudanças necessárias e já definidas. Estamos fazendo duas para a abertura da partida. O [atacante] Matheus Cunha que está entrando na função do João [Pedro] e o [lateral] Wesley na função do Vanderson. Os demais foram em razão de perdas que tivemos na última apresentação. Com seis possíveis mudanças, tenho certeza que teremos uma equipe que estará preparada para fazer um grande jogo contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito”.

O Brasil enfrenta a Argentina, a partir das 21h (horário de Brasília) desta terça-feira (25) no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires (Argentina), pela 14ª rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.





Para enfrentar a líder Argentina (que tem 28 pontos conquistados) fora de casa, o técnico do Brasil (3º colocado com 21 pontos) pregou respeito, mas deixou claro, em entrevista coletiva, que o objetivo é vencer: “É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir acima de tudo o respeito entre as duas equipes, e nós vamos buscar jogar futebol. Estamos indo para lá jogar com a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nestes últimos anos. Vamos procurar jogar o nosso melhor futebol e buscar um grande resultado, entendendo que uma partida é resolvida dentro de campo”.





A Argentina também chega à partida com desfalques, o principal deles o do craque Lionel Messi, que, machucado, nem foi convocado pelo técnico Lionel Scaloni. Outra ausência por lesão é a do atacante Lautaro Martínez. Já quem deve retornar à equipe titular após ser poupado diante do Uruguai é o volante Rodrigo De Paul. Neste contexto, a grande esperança de uma grande atuação da Argentina é o meia-atacante Thiago Almada, que marcou o gol da vitória de 1 a 0 sobre a seleção uruguaia.





Uma possível formação para a equipe titular da Argentina é: Dibu Martínez; Tagliafico, Otamendi, Romero e Molina; Enzo Fernández, Mac Allister e Rodrigo De Paul; Thiago Almada, Julian Álvarez e Giovanni Simeone.