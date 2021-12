Com Bélgica na liderança, Brasil termina 2021 em segundo no ranking da Fifa

A Fifa divulgou o último ranking de seleções em 2021, e a Bélgica termina, pelo quarto ano seguido, no topo da classificação, com 1828.45 pontos. A seleção brasileira aparece em segundo, com 1826.35 pontos -uma pontuação bem próxima dos belgas.

O time nacional que mais se aprimorou desde o último ranking foi o Canadá, que ocupa o 40º lugar, e somou 130.32 pontos nos últimos 12 meses. A campanha até as semifinais da Copa Ouro e a classificação para a Copa do Mundo do Qatar foram fatores que fizeram eles subirem seu posicionamento.

A Itália, campeã da Euro 2020, e a Argentina, campeã da Copa América 2021, também tiveram um aumento considerável nos seus números de pontos. Os argentinos, em quinto no ranking, somaram mais 108,51 pontos e os italianos, em sexto, ganharam mais 115,77.





O próximo ranking da Fifa, atualizado, será publicado no dia 10 de fevereiro de 2022.