Brasil vence a lanterna Venezuela em quinta virada da era Tite

A seleção brasileira masculina de futebol mostrou poder de reação no segundo tempo e venceu de virada a lanterna Venezuela por 3 a 1 na noite desta quinta-feira (7), em Caracas, pela 11ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Marquinhos, Gabigol e Antony anotaram os gols brasileiros, os três no segundo tempo, depois que Eric Ramírez abriu o placar na etapa inicial.



A vitória mantém a campanha perfeita do Brasil no classificatório sul-americano, com 27 pontos na liderança - oito de vantagem sobre a vice-líder Argentina. Já os venezuelanos, que venceram somente uma vez na competição, em novembro do ano passado, quando bateram o Chile, seguem na última colocação com 4 pontos.

Continua depois da publicidade



A equipe teve sérias dificuldades no primeiro tempo para transformar a posse de bola em domínio e oportunidades de gol. A virada veio na segunda etapa, quando já tinha quatro atacantes em campo e se aproveitava de um adversário cada vez mais recuado em seu próprio campo.



O confronto na capital venezuela marcou a 11ª partida na era Tite em que a seleção saiu atrás do placar.

Desses 11 jogos, em cinco deles jogos conseguiu a virada: Uruguai pelas Eliminatórias (4 a 1) e República Tcheca em amistoso (3 a 1), ambos em 2017; Peru pelas Eliminatórias em 2020 (4 a 2); Colômbia na Copa América deste ano (2 a 1); e Venezuela, pelas Eliminatórias para o Qatar (3 a 1).



Sem Neymar, suspenso por acúmulo de cartões amarelos, Tite escalou a equipe em Caracas com uma dupla de ataque: Gabriel Jesus e Gabigol, de volta ao time depois que ele e outros jogadores da Premier League não foram liberados para a última rodada das Eliminatórias.



O atacante do Manchester City, que vive bom momento no futebol inglês atuando como ponta pela direita, teve atuação apenas discreta e passou em branco novamente. Seu último gol com a camisa da seleção foi na decisão da Copa América de 2019, contra o Peru, há mais de dois anos.



Novidade na escalação, o lateral esquerdo Guilherme Arana fez sua estreia pelo Brasil. E foi justamente no setor do jogador do Atlético-MG que a Venezuela criou a oportunidade para abrir o placar.



Soteldo recebeu pela direita, marcado por Lucas Paquetá, e foi em direção à linha de fundo. O atleta do Lyon largou o ex-santista, que cruzou para o meio da área. Fabinho escorregou, Marquinhos caiu e Eric Ramírez, livre, cabeceou bem no canto para superar Alisson, aos 10 minutos.



A partir do gol, os venezuelanos recuaram e permitiram que o Brasil ficasse mais com a bola. Jesus teve boa oportunidade de empatar, mas seu chute cruzado foi para fora.



Na etapa final, Tite trouxe a campo Raphinha e Vinicius Junior, nos lugares de Everton Ribeiro e Lucas Paquetá, respectivamente. O meia-atacante do Leeds United, outro estreante, incomodou a defesa venezuelana pelo lado direito e se transformou em destaque da virada brasileira.



Foi dos pés de Raphinha, desta vez pela esquerda, que o Brasil chegou ao empate. Ele cobrou escanteio e Marquinhos cabeceou firme para baixo, deixando tudo igual aos 25 do segundo tempo.



Aos 39, após ser derrubado na área quando buscava aproveitar um rebote do goleiro, Gabigol cobrou o pênalti e virou. Antony, que também estreou pela seleção principal, deu números finais no último minuto de jogo, aos 50, após cruzamento de Raphinha.



A seleção brasileira volta a campo pelas Eliminatórias no domingo (10), contra a Colômbia, em Barranquilla. No mesmo dia, a Venezuela recebe o Equador.