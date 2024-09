Brasil vence Equador com gol de Rodrygo nas Eliminatórias

A seleção brasileira masculina de futebol derrotou o Equador na noite desta sexta-feira (6) no estádio Couto Pereira, em Curitiba, em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.





Com o resultado, o Brasil - que vinha de um empate e três derrotas consecutivas - sobe para a 4ª posição na tabela, com dez pontos, no primeiro jogo sob o comando de Dorival Júnior na competição.

O time visitante, com oito pontos, é o sexto colocado.





O gol da partida saiu aos 30 minutos, com chute de fora da área de Rodrygo.

Confira: