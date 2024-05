Brasileirão: após duas rodadas, Série C tem três equipes com 100% de aproveitamento

Passadas duas rodadas da Série C, apenas três equipes seguem com 100% de aproveitamento e outros três times ainda não pontuaram no Brasileiro. O Tubarão não venceu até agora e terá confronto direto na próxima rodada.







A Série C tem a liderança de Athletic (MG), Ypiranga (RS) e Volta Redonda (RJ) todos com seis pontos em dois jogos. Athletic e Ypiranga têm campanhas idênticas e são os times que mais marcaram gols até aqui. Balançaram as redes sete vezes.



Outros seis times somam quatro pontos e ainda não perderam no Brasileiro. São eles Náutico, São Bernardo (SP), Aparecidense (GO), Botafogo (PB), Confiança (SE) e Figueirense. Na zona do rebaixamento estão três equipes que ainda não pontuaram.





Remo, São José (RS) e Floresta (CE) perderam as duas partidas disputadas até aqui. A zona do rebaixamento é fechada pelo Caxias (RS), que soma um ponto. O Londrina é o 16º colocado, também com um ponto.

O Tubarão estreou empatando com o Confiança, em Aracaju, e foi goleado pelo Ypiranga, no estádio do Café, por 4 a 0. Outros cinco clubes ainda não venceram na competição: Ferroviária (SP), Ferroviário (CE), CSA, Sampaio Corrêa (MA) e ABC (RN).





A terceira rodada da Série C será aberta no sábado (4), com quatro partidas. Às 17h, jogam Náutico e Ypiranga e Confiança e Tombense e, às 19h30 ,se enfrentam Floresta e Ferroviária e São José e Volta Redonda.





