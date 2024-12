Brasileiro tem Botafogo com uma mão e meia na taça e Palmeiras à espera de milagre

O Botafogo ficou ainda mais perto do título brasileiro após vencer o Internacional na noite da última quarta-feira (4) por 1 a 0. O Palmeiras, por outro lado, precisará de um milagre na última rodada para levantar a taça.





UMA MÃO E MEIA NA TAÇA





O Botafogo chegou a 91,4% de chance de ser campeão brasileiro. A equipe tinha 78,1% de probabilidade de ser campeã ao término da última rodada. Os dados são do Departamento de Matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais).





O Palmeiras até venceu o Cruzeiro por 2 a 1, mas viu sua chance de título cair para 8,6%. Para ser campeão na última rodada, o time paulista precisará não só vencer o Fluminense no Allianz Parque, como também torcer para o Botafogo perder para o São Paulo no Nilton Santos.





Os jogos decisivos do Brasileiro serão disputados no próximo domingo (8), às 16h (de Brasília), simultaneamente.





CHANCE DE TÍTULO





Botafogo: 91,4% (era de 78,1% após a 36ª rodada)

Palmeiras: 8,6% (era de 21,9%)





ARTUR VÊ 'VITÓRIA DE CAMPEÃO', E ABEL JOGA A TOALHA





O técnico Artur Jorge exaltou a vitória do Botafogo sobre o Internacional. Além de dizer que se tratou de uma "vitória de campeão", o português falou em "justiça" caso o Glorioso fique com o título.





"Digo aos jogadores: isso é uma vitória de campeão. Agora temos que dar consistência, prolongar por mais três dias para que possamos ter a mesma atitude no domingo de poder então fechar as contas como queremos fechar. E ter a justiça a uma equipe que teve destaque e foi líder durante mais tempo nesse Brasileirão."





Abel Ferreira adotou tom negativista após a vitória do Palmeiras sobre o Cruzeiro. O treinador não crê em uma "ajuda" do São Paulo na última rodada.





"O planejamento [do ano que vem] está feito, e vocês, no devido tempo, irão saber. Todos os jogadores têm contrato, portanto ninguém vai embora se não quiser. Seja qualquer um dos jogadores que vocês falam. Mais do que falar nisso é falar da nossa entrega, qualidade, resiliência. Estamos com uma série de 15 jogos que perdemos dois e vamos lutar até o fim, mas sabendo que já está praticamente definido o que vai acontecer. O Botafogo vai jogar em casa, e vocês conhecem o futebol brasileiro. Se temos que nos queixar de alguém é de nós. No jogo que tivemos em casa, não fomos competentes o suficiente para fazer o gol."