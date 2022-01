Brasileiros brilham em ausência de Neymar, mas Lyon cede empate ao PSG

O meia ex-Flamengo balançou as redes logo aos oito minutos da primeira etapa, depois de receber lançamento primoroso do ex-Athletico. O placar permaneceu inalterado até os 15 minutos finais, quando Kehrer acertou um chute mascado e contou com a sorte para empatar.

Neymar não esteve em campo , mas os brasileiros foram protagonistas na tarde deste domingo (9) pelo Campeonato Francês. Lyon e PSG empataram por 1 a 1, com gols marcados por Lucas Paquetá (com assistência de Bruno Guimarães), para o Lyon, e Thilo Kehrer, para o PSG.

Partida



O PSG encontrou um Lyon muito bem postado defensivamente e saindo nos contra-ataques. Sem Neymar, Messi e Di Maria, o clube francês ficou muito dependente das ações de Kylian Mbappé, mas o camisa 7 esteve bem marcado e não foi suficiente para furar o bloqueio do Lyon. Já perto do fim, a bola que cruzou a área sobrou para Kehrer bater fraco e contar com a sorte para empatar.



O time de Paris entrou em campo bastante desfigurado para a partida. Além das estrelas Neymar, lesionado, e Messi, que ainda busca a melhor forma após ficar fora por Covid-19, a equipe não teve à disposição Di Maria, Donnaruma, Kurzawa, Danilo Pereira e Draxler, que testaram positivo para Covid, além do volante Gueye, que disputa a Copa Africana de Nações.