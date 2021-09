Brusque é punido com perda de três pontos por ofensas racistas de Celsinho

O STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) condenou nesta sexta-feira (24) o Brusque com a perda de três pontos na Série B pelo caso de racismo contra o meia Celsinho, jogador recentemente desligado do Londrina. O clube catarinense também foi multado em R$ 60 mil.

Em julgamento virtual, o dirigente do Brusque, Júlio Antônio Petermann, foi condenado a 360 dias de suspensão, além de uma multa de R$ 30 mil. Durante a sessão do STJD, Petermann reconheceu ter ofendido o jogador com as seguintes palavras: "vai cortar esse cabelo, seu cachopa de abelha". Tanto o clube como o dirigente ainda podem recorrer das punições no Pleno do STJD.





Brusque e Petermann foram enquadrados no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, pela prática de ato discriminatório. As ofensas aconteceram na partida entre Brusque e Londrina, no dia 28 de agosto, pela 21ª rodada do Brasileiro. Com a punição, o Brusque cai uma posição na tabela da Série B e agora é o 16º, com 26 pontos.

