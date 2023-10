'Cabeça fria' pregada por Abel some no Palmeiras e data Fifa vira aliada

"Amém". Foi assim que Abel Ferreira reagiu ao ouvir de um jornalista, na coletiva de imprensa após a derrota para o Santos, que o Palmeiras terá dez dias sem jogos por conta da pausa para a data Fifa. A equipe não vence há cinco jogos e a situação piorou com a eliminação da Copa Libertadores para o Boca Juniors nos pênaltis.







Problema do Palmeiras não é físico. O UOL apurou que os últimos exames pós-jogos dos atletas do elenco alviverde não apresentaram um desgaste elevado por conta da sequência de duelos decisivos -os resultados foram os mesmos na comparação com anos anteriores.





'Cabeça fria' pregada por Abel sumiu no Palmeiras. No jogo contra o Boca, o Alviverde caiu na catimba adversária, fez muitas faltas bobas e deixou os argentinos queimarem o relógio (e a decisão da vaga para final foi para os pênaltis). Os gols sofridos contra o Santos também reforçam a falta de concentração da equipe -algo que sempre foi ponto forte do time do técnico português.

Abel reclamou dos gols que sua equipe sofreu nos últimos dois jogos: 'Na primeira parte [contra o Santos] deveríamos fazer mais gols e não fizemos, e fomos "passarinhos" na forma como sofremos os dois gols. Já contra o Boca, fomos "passarinhos" na forma como sofremos o gol'.





Veiga alertou para o lado emocional após a derrota para o Santos: 'Falar que a gente entra zerado em um jogo como esse eu vou estar mentindo. Contra o Boca foi um jogo extremamente intenso, que trouxe para a gente uma questão emocional muito grande. Desde La Bombonera e depois em casa, há muita coisa envolvida'.

Data Fifa vira aliada para o Palmeiras. Abel irá utilizar os dez dias livres para ajustar o time para a reta final da temporada e recuperar os jogadores emocionalmente. Agora a vantagem para o líder Botafogo é de 11 pontos, mas a reportagem apurou que o discurso segue o mesmo: lutar enquanto houver chances de título.

O Palmeiras volta a campo daqui a duas semanas: na quinta-feira (19), contra o Atlético-MG, às 19h (de Brasília), no Allianz Parque.





Hoje, o time de Abel Ferreira é apenas o 4º colocado do Brasileirão, com 44 pontos. A equipe está distante do Botafogo e cada vez mais próxima dos rivais que buscam a classificação para a próxima Libertadores -o Galo, por exemplo, ocupa a 9ª posição com 40 pontos.