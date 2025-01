Caixinha prepara 'faxina' e vai dividir elenco do Santos em dois grupos

O técnico Pedro Caixinha prepara uma "faxina" no elenco do Santos.





Caixinha deve dividir o elenco em dois grupos a partir desta segunda-feira (27): o grupo A conta para a temporada, e o grupo B não está nos planos.





O treinador português usou as primeiras semanas do ano como avaliação e agora quer um grupo enxuto. O objetivo é ter 28 jogadores com condições de ajudar.





O Santos já trouxe seis reforços e quer pelo menos mais cinco. O atacante Gabriel Veron está pelos exames médicos. Já chegaram os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral-direito Leo Godoy, os meias-atacantes Thaciano e Barreal e centroavante Tiquinho Soares.





Além da negociação avançada por Neymar, o Santos busca zagueiro, meio-campistas, ponta direita e centroavante. Três dos nomes na mira são Zé Rafael, Niclas Eliasson e Deivid Washington.





O elenco principal terá quem Caixinha gostou, os reforços e alguns que alternarão entre a base e o profissional. Os demais serão liberados para venda ou empréstimo.





Os "garantidos"





Goleiros: Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes

Laterais-direitos: JP Chermont e Leo Godoy

Zagueiros: Zé Ivaldo, Luan Peres e Luisão

Laterais-esquerdos: Escobar e Souza

Volantes: Tomás Rincón, João Schmidt e Diego Pituca

Meias: Thaciano e SoteldoAtacantes: Guilherme, Barreal, Tiquinho Soares e Luca Meirelles





Sob avaliação





Zagueiros: João Basso e Gil

Lateral-direito: Aderlan

Meio-campista: Hyan

Meia-atacante: Miguelito





Devem sair:





Lateral-direito: Hayner

Lateral-esquerdo: Kevyson

Meio-campistas: Sandry e Patrick

Atacantes: Lucas Braga, Wendel Silva, Willian Bigode, Yusupha, Furch e Morelos





Jovens jogadores





Lateral-esquerdo: Vinicius Lira

Meio-campistas: Gabriel Bontempo e Gustavo Henrique

Atacante: Mateus Xavier