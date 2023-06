Campeonato Brasileiro tem caça de Palmeiras, Atlético-MG e Grêmio, enquanto Botafogo derrapa

A nona rodada do Campeonato Brasileiro trouxe elementos de um manual que poderia ter o título: o que evitar para se dar bem contra os principais times do futebol brasileiro.



O contexto atual olhando a tabela tem um Palmeiras mais próximo ao líder Botafogo agora dois pontos atrás, puxando um bloco de perseguição que tem Atlético-MG e Grêmio. Tirando o Botafogo, todos os outros times do G6 do Brasileiro venceram.



O que evitar?





Faça o máximo para impedir que o Palmeiras tenha chance de cruzamentos na área e crie jogadas em velocidade com o campo aberto. O Coritiba levou três gols poderia ter sido goleado e foi a vítima da vez do time de Abel Ferreira. O trio formado por Rony, Artur e Dudu jogou muito.

Não abra a barreira quando Hulk vai cobrar uma falta. Não importa a distância. O goleiro Rafael Cabral, do Cruzeiro, arriscou e pagou caro, sofrendo o gol que resultou na derrota no clássico diante do Atlético-MG. Não dê qualquer espaço para Luis Suárez. O atacante uruguaio é o grande acerto do Grêmio na temporada, jogou bem contra o São Paulo e, mesmo sem fazer gol, foi decisivo para a vitória de virada.

Cuidado com a lei do ex. Se tem algo no folclore do futebol brasileiro que está em vigor é ela. Corinthians (Danilo Avelar), Botafogo (Alex Santana), Internacional (Lucas Lima) e o próprio São Paulo (Reinaldo) sofreram com ela na rodada.

A arbitragem pode te tirar do sério. O Botafogo reclamou de pênalti não marcado sobre Janderson na derrota para o Athletico. O Palmeiras teve Gustavo Gómez suspenso para enfrentar o São Paulo porque levou amarelo após reclamar de uma falta, no mínimo duvidosa, de Luan que também rendeu cartão.



Contrastes





O Fluminense quebrou uma sequência de cinco jogos sem vencer dois deles pelo Brasileiro. O Coritiba continua como o único time ainda sem vitórias no campeonato, passadas nove rodadas.



Pixotada





Alef Manga, do Coritiba, fez seu primeiro gol desde que teve contrato reativado pelo Coritiba. O jogador ficou afastado porque foi citado em conversas do grupo de apostadores que organizou um esquema de manipulação de partidas. Mas o clube não achou elementos que comprovassem participação do atacante.

O gol do retorno de Alef foi uma falha grotesca de Weverton e Luan, que não se comunicaram e furaram a bola dentro da área do Palmeiras. Menos mal para o time paulista que não fez falta na vitória por 3 a 1.



Dia difícil no trabalho



O zagueiro Caetano fez seu primeiro jogo como titular do Corinthians no Brasileiro. Ele até jogou bem, mas foi crucial negativamente em lances capitais: cometeu o pênalti que gerou o primeiro gol do América-MG e desviou a bola que tirou Cássio completamente da jogada no segundo.



A peça que falta