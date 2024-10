Campeonato Paranaense começa no dia 15 de janeiro; LEC pretende voltar a utilizar o VGD

A Federação Paranaense de Futebol e os clubes se reuniram esta semana para discutirem sobre o Campeonato Paranaense de 2025. Foi a primeira reunião para detalhar sobre o Estadual e o Conselho Arbitral definitivo acontece no início de novembro. Ficou acordado que o Paranaense vai começar no dia 15 de janeiro, uma quarta-feira. A ideia da Federação é fazer um jogo de abertura entre o Athletico, atual campeão estadual, e o Paraná Clube, campeão da segunda divisão.







A fórmula de disputa será a mesma dos últimos anos. As 12 equipes se enfrentam em turno único na primeira fase, com os oito melhores avançando para as quartas de final. Os dois últimos serão rebaixados para a Divisão de Acesso. A partir das quartas de final, jogos de ida e volta até a decisão. A tabela deve ser divulgada até o dia 15 de novembro.

Outro ponto discutido no encontro foi a condição dos estádios e dos gramados para a disputa da competição. A Federação comunicou aos clubes que será mais exigente quanto às estruturas dos estádios e, principalmente, com a qualidade dos gramados. O Londrina pretende voltar a utilizar o VGD (Vitorino Gonçalves Dias) como sua casa no Estadual.





Os 12 clubes que vão disputar o Paranaense do ano que vem são: Londrina, Athletico, Coritiba, Operário, Maringá, Cianorte, FC Cascavel, Azuriz, Andraus, São Joseense e Paraná Clube e Rio Branco, que subiram da Divisão de Acesso.





Assim como aconteceu em 2024, os Estaduais terão 17 datas reservadas, de acordo com o calendário da CBF. O LEC foi representado na reunião pelo gerente de futebol, Lucas Magalhães.