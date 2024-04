Carpini fala sobre busca do São Paulo por outros técnicos

Thiago Carpini afirmou que "não quer acreditar" que o São Paulo esteja no mercado buscando um novo técnico enquanto ele ainda está empregado no cargo. O treinador falou em entrevista coletiva após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





"Se a diretoria vem ou não conversando com outros nomes, não sei, quero acreditar que não porque sempre tivemos relação de muito respeito de ambas as partes. Então, vejo como especulação. Não teria problema nenhum a diretoria me comunicar se isso estivesse acontecendo, por um ponto final, se posicionar que sim ou que não, a partir do momento que isso não acontece, não quero acreditar que isso esteja acontecendo. Mesmo porque o clube também tem auxiliar da casa, clube poderia tomar outras providências caso tomasse a decisão pela troca, então se isso não aconteceu até então, me sinto respaldado e sigo trabalhando", afirmou o técnico.



"Meu respaldo sou eu quem crio, meu trabalho, minha autoestima, minha maneira de ser, meu respeito ao meu trabalho, aos meus princípios, por mais que as pessoas tendam a desrespeitar o ser humano, falar do profissional eu respeito, mas tem extrapolado. Mesmo assim, sigo seguro e trabalhando."