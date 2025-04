Carrillo abraça meio-campo na ausência de Garro e dita ritmo do Corinthians

André Carrillo pode não ser o principal jogador do elenco do Corinthians, mas tem papel fundamental no esquema de Ramón Díaz, especialmente na ausência de Rodrigo Garro.





O volante peruano vive grande fase e tem números sólidos pelo Timão neste início de ano. Até o momento, Carrillo fez 15 jogos (10V, 2E, 2D), marcou dois gols e deu uma assistência.





No entanto, a principal qualidade do jogador em campo em 2025 tem sido a precisão nos passes. O meia tem uma porcentagem de acertos nos passes de 88,9%, de acordo com o Sofascore.





No clássico contra o Palmeiras, o camisa 19 demonstrou frieza e capacidade de escolher as melhores jogadas. As qualidades foram fundamentais na vitória por 1 a 0, no último domingo, pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista, no Allianz Parque.





Com a ausência de Rodrigo Garro, poupado do confronto, Carrilo assumiu a missão de ditar o ritmo do Timão. Ele dividiu o trabalho com Raniele e José Martínez no meio-campo, mas foi o destaque da equipe, com 37 passes certos dos 42 que deu. Inclusive, o início da jogada do gol saiu dos pés do camisa 19.





Não foi fácil, óbvio, foi muito complicado, mas eu acho que a gente conseguiu deixar [o jogo] menos difícil com as movimentações, essas trocas de posições [com Carrillo e Martínez]. Então, foi importante para a gente, até quando o Martínez esteve também e conseguiu participar dessa troca. Nosso meio-campo estava bem ligado quanto a isso, então espero que a gente consiga manter isso. Raniele, volante do Corinthians, em zona mista





RECOMPENSA FORA DO TIMÃO





A grande temporada do jogador de 33 anos rendeu até convocação para a seleção peruana para essa Data Fifa. Carrillo não recebia a oportunidade desde a Copa América de 2024, ficando de fora das duas últimas chamadas do antigo técnico da equipe, Jorge Fossati.





Óscar Íbañez, que assumiu o cargo no início do ano, apostou no volante para tentar tirar o Peru da lanterna das Eliminatórias Sul-Americanas, com apenas sete pontos.





O volante vai disputar as partidas pela seleção nos dias 20 e 25 deste mês. O Peru jogará em casa contra a Bolívia, às 22h30 (de Brasília), e depois visita a Venezuela, às 21h.