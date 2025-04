Carrillo vai de 'acabado' no próprio país a pilar em título do Corinthians

André Carillo é um dos pilares do elenco do Corinthians. O volante assumiu papel tático fundamental no esquema do técnico Ramón Díaz e foi protagonista no título paulista.





Carrillo chegou ao clube após uma passagem com altos e baixos pela Arábia Saudita. O jogador, que despontou no Alianza Lima, do Peru, teve uma passagem longeva pelo futebol português, mas perdeu espaço no Benfica, sendo emprestado para o Watford, da Inglaterra, em 2017 e para o Al-Hilal na sequência. Na equipe saudita, ele viveu bons e maus períodos, até que foi negociado com outro clube de pouco destaque da liga, o Al-Qadisiyah.





Durante a estadia no Oriente Médio, Carrillo perdeu espaço na seleção peruana e foi muito criticado em seu próprio país. Foram seis temporadas na Liga Saudita e quase um ano sem ser convocado sequer para amistosos no fim desse período. Ele ficou fora de três listas.





Quando a proposta para vestir a camisa do Corinthians surgiu, Carrillo viu também uma oportunidade de retornar à seleção. O atleta rescindiu contrato com o Al-Qadisiyah e chegou de graça a equipe paulista, principalmente pela perspectiva de recuperar prestígio. A ideia do jogador nem era deixar o Oriente Médio, uma vez que sua família estava adaptada.





"Foi muita coisa que acontece em volta. No meu país, fui criticado por jogar tanto tempo na Arábia Saudita. Me davam como um jogador acabado. Quando recebi o convite do Corinthians, sabia que tinha de trabalhar o dobro, que teria que demonstrar. Estou levantando título, sendo querido pela torcida, trabalhando corretamente, vou para a seleção. Estou dando a volta no que as pessoas imaginavam", disse o clube à reportagem.





Foi Ramón Díaz o responsável pela retomada do jogador. Em duas oportunidades, o treinador argentino ajudou a reinventar o atleta.





Primeiro, foi Díaz quem encontrou uma nova posição para o atual volante, na época em que comandava o Al-Hilal, na temporada 2022/2023. Carrillo atuava como ponta direita, mas o técnico percebeu que suas características se encaixavam melhor no meio-campo. O jogador demorou a engatar na função de armador, porém ganhou a titularidade após a adaptação.





Já em 2024, Ramón agiu novamente em 'favor' de Carrillo, ao pedir a contratação dele para Fabinho Soldado, diretor executivo de futebol do Corinthians. O treinador precisou convencê-lo na transferência e até enviou um áudio com motivos para que ele assinasse contrato com o clube brasileiro.





No Corinthians, o volante virou 'motorzinho' da equipe, sendo um dos protagonistas do elenco. Desde a arrancada da equipe no Brasileirão de 2024, ele reencontrou o melhor futebol e, em 2025, foi escolhido para a seleção do campeonato após ser campeão estadual. Pelo timepaulista, o peruano disputou 35 partidas, marcou dois gols e contribuiu com três assistências.





Além disso, retornou à seleção em grande estilo. Na última Data Fifa, a atuação de Carrillo foi imprescindível para manter viva a chance de vaga do Peru na Copa do Mundo de 2026. O meia foi destaque em campo na vitória sobre a Bolívia por 3 a 0.