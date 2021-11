Cartão após embaixadinhas de meia do Inter revolta internautas

Durante a vitória do Inter sobre o Athletico Paranaense, neste sábado (13), por 2 a 1, pelo Brasileirão, Maurício recebeu cartão amarelo aos 38 minutos do segundo tempo após dominar a bola e fazer algumas embaixadinhas antes de colocá-la no gramado. Além de gerar muita reclamação dos jogadores colorados, a punição fez com que o meia se tornasse desfalque para a próxima partida da equipe gaúcha, contra o Cuiabá, suspenso pelo terceiro amarelo.



Na súmula da partida, o árbitro Ramon Abatti Abel, de Santa Catarina, justificou o cartão amarelo dizendo que Maurício atuou "de maneira a desrespeitar o jogo". O motivo da punição ao atleta do Inter gerou revolta em alguns internautas, que foram às redes sociais para reclamar.



Entre as reclamações, teve quem se lembrou de episódios no futebol francês, com Neymar e Lucas Paquetá - punidos após tentativas de dribles . Na opinião destes, as punições ao "jogo bonito" são uma tendência no mundo.



Outros internautas opinaram que a súmula tem um certo tom de ironia, uma vez que a arbitragem brasileira é a verdadeira responsável por "desrespeitar o jogo".