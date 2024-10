Cássio e Corinthians podem ter reencontro na busca por conquista inédita

O dia 23 de novembro de 2024 pode ser histórico para Cássio e Corinthians. O goleiro e o clube paulista podem se enfrentar pela primeira vez desde a separação, em maio deste ano. Em jogo estará um troféu que nem um e nem o outro conquistaram ao longo da história, nem mesmo quando estiveram juntos.





Cássio e Corinthians podem se cruzar em lados opostos pela primeira vez justamente na final da Sul-Americana. As equipes têm um jogo marcado para o dia 20 de novembro, pelo Brasileiro, mas que pode ser adiado caso o Timão garanta vaga na decisão continental, que será disputada no estádio Nueva Olla, em Assunção (PAR).





O goleiro já fez sua parte. O camisa 1 fez duas boas defesas quando o jogo contra o Lanús, na última quarta-feira (30), ainda estava 0 a 0. Kaio Jorge resolveu no ataque, e o Cruzeiro carimbou seu passaporte.





O Corinthians ainda precisa fazer a sua parte. O time paulista empatou com o Racing por 2 a 2, no jogo de ida da semifinal, e precisa de uma vitória na Argentina, nesta quinta-feira (31), para se garantir na decisão.





Juntos, Corinthians e Cássio só chegaram à semifinal duas vezes, mas nunca à final da Sul-Americana. Eles foram eliminados por Independiente del Valle e Fortaleza, em 2019 e 2023, respectivamente.





Cássio chegou ao Cruzeiro em maio após deixar o Corinthians pela porta dos fundos. Ídolo do clube paulista, ele perdeu espaço após falhas e críticas da torcida e optou por rescindir o contrato.





A história de Cássio no Corinthians é repleta de marcas. O ex-camisa 12 dos paulistas deixou o clube como o segundo jogador que mais vezes atuou (712 partidas) e nove títulos conquistados: Libertadores (2012), Mundial de Clubes (2012), Recopa Sul-Americana (2013), Brasileirão (2015 e 2017) e Paulistão (2013, 2017, 2018 e 2019). Faltaram apenas as conquistas da Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Sul-Americana.





Cássio evitou projetar uma final contra o Corinthians após ajudar a garantir o Cruzeiro na final. O goleiro preferiu esperar o duelo dos paulistas contra o Racing para falar algo sobre o possível reencontro.





Cássio fez sua estreia pelo Cruzeiro em julho. O goleiro foi anunciado pelo clube em maio, mas só pôde ser registrado após a abertura da janela de transferências do meio do ano.





A titularidade do camisa 1 foi imediata. De lá para cá, o goleiro soma 21 jogos, todos eles como titular e 17 gols sofridos.





